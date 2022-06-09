В Балаклаве пьяный пенсионер набросился с ножом на невестку

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Балаклаве задержали 66-летнего местного жителя, который угрожал ножом своей невестке. Как рассказали в пресс-службе севастопольской полиции, агрессивного мужчину утихомирил участковый.

- Житель Балаклавы в очередной раз вернувшись домой в алкогольном опьянении, вступил в конфликт со своей супругой. Женщина, желая вразумить мужа, позвонила жене сына и попросила прийти ее в гости, - рассказали в пресс-службе МВД Севастополя.

Утихомирить дебошира у девушки, однако, не получилось. Напротив, пенсионер схватил нож и начал угрожать расправой невестке. Испугавшись за свою жизнь, девушка выбежала на улицу, а жена пьяного агрессора закрылась в комнате и позвонила в полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по первой части статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.