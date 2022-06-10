В Крыму изменили график движения электричек на 14, 15, 16, 17, 20 и 21 июня

Электрички -востребованный вид транспорта у гостей и жителей Крымского полуострова. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники сообщили об очередной корректировке расписания пригородных поездов.

- В связи с производством путевых работ 14, 15, 16, 17, 20 и 21 июня на перегоне Мекензиевы Горы – Инкерман-2, изменяется график движения поездов № 6929 «Бахчисарай-Севастополь» и № 6932 «Севастополь-Симферополь», - рассказали в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Поезд № 6929 «Бахчисарай-Севастополь» 15, 16, 17, 21 июня из Бахчисарая выедет в 5.48, в Севастополь прибудет в 7.17.

Поезд № 6932 «Севастополь-Симферополь» 15, 16, 17, 21 июня отменяется на участке «Севастополь-Мекензиевы Горы» и назначается сообщением «Мекензиевы Горы-Симферополь». Поэтому со станции Мекензиевы Горы от отправится в 5.30, в Симферополь приедет в 7.00.

Пассажиры к поезде № 6932 смогут уехать со станции Севастополь на автобусе, который отправится от железнодорожного вокзала города-героя в 410, на автобусной остановке у станции Инкерман-1 он будет в 4.40, а затем приедет в 5.10 Мекензиевы Горы.

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