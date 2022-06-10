В Джанкое полицейские вернули в семью потерявшегося 10-летнего ребенка

Фото: МВД по РК/скриншот из видео

В Джанкое полицейские вернули в семью потерявшегося 10-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Утром родительница хлопотала по хозяйству в огороде, а когда вернулась в дом, обнаружила пропажу сына. Как оказалось, мальчишка без ведома матери сел на автобус и поехал из села в сторону города, преодолев более 30 километров.

- Полицейскими установлено, что во время пребывания на улице противоправных действий в отношении малолетнего ребенка не совершалось. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с мамой мальчика, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что силовики в Симферополе вернули родителям двух сбежавших подростков. Молодым людям хотелось свободы, но теперь их родителям грозит ответственность.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50