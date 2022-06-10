Новый поезд Москва – Керчь начнет курсировать в Крым с 27 июня

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

«Гранд Сервис Экспресс» запускает новый поезд «Таврия» №195/196 сообщением Москва – Керчь. Об этом говорится в официальном Telegram-канале перевозчика. Билеты уже в продаже.

- Пассажирам доступны три варианта билетов: проезд только по железной дороге на поезде Москва – Керчь (стоимость билета в плацкартный вагон – 4193 рубля, в купе – от 7022 до 8500 рублей), проезд по мультимодальному маршруту: поезд Москва-Керчь + автобус Керчь – Алушта (билет на автобус 1000 рублей) и проезд по мультимодальному маршруту Москва-Керчь + автобус Керчь – Ялта (билет на автобус 1100 рублей, - говорится в сообщении.

Уточняется, что приобрести билеты на мультимодальный маршрут «Поезд + автобус» можно только на сайте.

В первый рейс из Москвы состав отправится 27 июня в 01.05 и прибудет в Керчь 28 июня на следующие сутки в 10.47. Обратно поезд будет отправляться в 15.37 и прибывать в Москву на следующие сутки в 23.55.

Международный аэропорт «Симферополь» по-прежнему остается закрытым. Последний раз ограничения на полеты в Крым продлили до 12 июня. Желающим добраться на полуостров стоит воспользоваться альтернативными маршрутами, в частности, ж/д или автомобильным транспортом.

Напомним, поезд Симферополь – Смоленск начнет курсировать раз в два дня. Ранее он ходил 2-3 раза в неделю.

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