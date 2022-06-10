Детям, приезжающим в крымские лагеря из других субъектов РФ, нужно сдать ПЦР-тест

В Крыму сняты основные введенные из-за пандемии ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детям, приезжающим в детские лагеря Крыма из других регионов России, требуется сдать ПЦР-тест. Также продолжает действовать запрет на посещение детей родителями.

- В республике принято решение для детей, которые прибывают на оздоровление из других субъектов России, обязательно предоставлять результат обследования на ковид, полученный не ранее чем за 48 часов до заезда в лагерь, - сообщила главный специалист-эксперт Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Елена Лысенко на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.

Это правило также распространяется на детей, которые прибывают в лагеря из регионов Крыма с повышенной заболеваемостью COVID-19.

Есть еще одна проблема. У некоторых ребят дорога до Крыма занимает более 48 часов. В таком случае тест на коронавирус, пройденный перед отправкой, оказывается просрочен. Такие дети будут обеспечиваться экспресс-тестами перед заездом в лагерь.

Ранее сообщалось, что в Крыму может ухудшится ситуация с COVID-19 из-за турпотока. Ввиду этого приостанавливать кампанию по вакцинации населения не стоит.

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