Стало известно, кто из крымских чиновников быстрее реагирует на обращения граждан

ЦУР РК составил рейтинг органов местного самоуправления Крыма по работе в соцсетях и СМИ Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Центр управления регионом Крыма назвал топ органов местного самоуправления республики по работе в социальных сетях и СМИ. Рейтинг составлялся на основе федеральной системы оценки АНО «Диалог Регионы».

Согласно опубликованным данным, лучше всех работают с обращениями крымчан в соцсетях сотрудники администраций трех районов. Так, в администрации Раздольненского района в среднем отвечают на обращения граждан за 2 часа 24 минуты, в администрации Феодосии - за 2 часа 49 минут. Жители Сакского района получают ответы на свои обращения в течение 1 часа 59 минут, а Судака - за 1 час 55 минут. Стоит отметить, что оценивалось не только среднее время ответов, но и их качество, а также процент «просроченных» обращений.

На втором месте топа оказались Красноперекопский район и Симферополь - 45 минут и 2 часа 20 минут соответственно. Замыкают тройку рейтинга Первомайский район, Саки, Советский район и Ялта.

Хуже всех работают с обращениями граждан сотрудники администрации Бахчисарая, Евпатории и Красноперекопска.

Центр управления регионом также проанализировал ведение официальных страниц глав администраций Крыма.

- При составлении рейтинга по ведению официальных страниц глав администраций учитывались представленность в соцсетях, четыре количественных показателя и качество контента по девяти критериям, - говорится в сообщении.

Самой отзывчивой в соцсетях оказалась глава Ялты Янина Павленко. «Близки к народу» в Сети также и мэр Керчи Святослав Брусаков, глава Джанкоя Игорь Ивин и градоначальник Сак Александр Овдиенко.

Оценку «удовлетворительно» за ведение соцсетей получили глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец, а также мэры Щелкино Владислав Загребельский и Старого Крыма Григорий Балабанов.

Примечательно, что никто из глав администраций не получил в рейтинге неудовлетворительную оценку.

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