«Крымская Роза» в этом сезоне планирует собрать и переработать до 10 тонн розовых лепестков

Розу собирают вручную на рассвете, чтобы в свежераспустившихся лепестках сохранилась максимальная концентрация масла

В нынешнем сезоне косметическая компания «Крымская Роза» планирует собрать и переработать порядка 8-10 тонн лепестков крымской эфиромасличной розы, получив из сырья такое же количество гидролата розы.

Как сообщил генеральный директор предприятия Иван Гладун, этого количества достаточно, чтобы обеспечить компанию сырьем до следующего сезона и даже нарастить объемы производства.

Как отмечает руководитель, если в предыдущие годы «Крымская Роза» покупала сырье у одной из агрофирм с поля в районе села Тургеневка, то в этом сезоне предприятие решило поддержать более мелких производителей. Сейчас компания берет розу с нескольких небольших экологически чистых полей в Бахчисарайском районе. Такой подход способствует тому, чтобы площади посадки эфиромасличной розы, которая десятки лет являлась визитной карточкой полуострова и признана очень ценной эфиромасличной культурой, в Крыму увеличивались.

- Это особенно важно для нас, ведь «Крымская Роза» - основоположник отрасли в Крыму. Предприятие было создано еще в тридцатые годы прошлого века с закладкой на полуострове первых плантаций эфиромасличных культур. И сегодня мы выступаем за возрождение ароматной славы полуострова и увеличение площадей таких культур, - говорит Иван Гладун.

В день перерабатывают до 600 кг лепестков розы

Сегодня ассортимент «Крымской Розы» насчитывает около 400 видов продукции. Это средства ухода за лицом, а также кожей тела и волосами. Главный ингредиент бренда, который производится только в Крыму, - гидролат розы - цветочная вода с маслами растения, получаемая методом паровой дистилляции.

СПРАВКА «КП»

«Крымская Роза» - косметическая компания, производящая продукцию из натурального сырья, выращенного в Крыму, с экспертизой в области разработки и создания косметических средств с 1930 года. Сегодня «Крымская Роза» — визитная карточка полуострова. Руководству удалось не просто сохранить производство, но и выйти на новый уровень.