Под уголовное дело попал председатель правления ТСН в Евпатории из-за демонтажа пандуса для инвалидов

Жительница одного из МКД Евпатории имеет диагноз ДЦП и не может передвигаться самостоятельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следком завел уголовное дело на председателя правления одного из товариществ собственников недвижимости в Евпатории, из-за которого инвалиды оказались заложниками в собственной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, ранее КП-Крым писала, что мать и дочь с ограниченными возможностями долгое время не могли выйти на улицу из-за того, что управляющая компания демонтировала пандус в их многоквартирном доме.

- Следственным отделом по городу Евпатория установлено, что летом 2021 года подозреваемый единолично принял решение о демонтаже пандуса в одном из многоквартирных домов в городе Евпатории, тем самым нарушив право на свободу передвижения инвалидов, проживающих в нем, - говорится в сообщении.

Сейчас крымский Следком изучает остальные детали обстоятельств, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что семье инвалидов в Евпатории уже месяц не могут установить пандус в подъезде. В начале мая пандус обещали установить в течение двух недель.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50