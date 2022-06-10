Часть Симферополя 12 июня перекроют в связи с празднованием Дня России

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Часть Симферополя перекроют 12 июня в связи с празднованием Дня России, сообщили в пресс-службе местной администрации.

С 07.00 до 15.00 часов будет перекрыто движение и запрещена парковка по адресам:

- по улице Турецкая (на участке от улицы Некрасова до пересечения улиц Турецкая и Чехова);

- по улице Сергеева-Ценского (на участке от пересечения улицы Севастопольская и до пересечения улица С. Ценского и улиц Караимская).

Ранее сообщалось, что парки крымской столицы представили программу мероприятий ко Дню России. Также «Комсомолка» писала, какие праздничные программы запланированы на День России в разных городах Крыма.

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