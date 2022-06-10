В районе Партенита 9 июня женщина, оступившись, повредила голову

Фото: МЧС по Республике Крым

В районе Партенита женщина, оступившись, получила травму головы 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Сообщение об инциденте в МЧС было получено в 16.35. На место отправилась бригада спасателей.

- По прибытии специалисты Алуштинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали пострадавшей первую доврачебную помощь. После чего, при помощи специальных носилок эвакуировали жительницу из горно-лесной зоны и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

Как оказалось, пострадавшая поднималась от Партенита к трассе «Ялта – Алушта» и, случайно оступившись, получила травму.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарае спасатели вытащили застрявшего в реке мужчину. Местный житель не мог выбраться из воды самостоятельно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50