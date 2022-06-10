В Керчи 10 июня откроется масштабный фестиваль «Боспорские агоны»

Фото: ВКИКМЗ

В Керчи 10 июня откроется масштабный XХIV Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны». Об этом сообщил вице-премьер Крыма - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

- Проект стартует на площадках древнейшего города Российской Федерации - города-героя Керчи, а торжественная церемония открытия - на главной сцене, античном Пританее, - сообщил Мурадов.

Церемония открытия, которая состоится в 21.00 на горе Митридат, будет посвящена истории древнего города. В ходе фестиваля гостей ждут лазерные проекции и световое шоу.

Ранее сообщалось, что парки Симферополя представили программу мероприятий ко Дню России, которые традиционно отмечается 12 июня.

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