В ближайшие два часа на Крым обрушится грозовой ливень

10 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие два часа и до конца дня в Крыму ожидается мощный ливень с грозами и градом, а также шквалистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. На полуострове действует штормовое предупреждение.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу, в ближайшие 1- 2 часа и до конца дня 10 июня в центральных и северных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 10 июня переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем 24-26 градусов.

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