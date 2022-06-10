«Уральские авиалинии» сообщили об отмене полетов в Крым до конца сентября

Международный аэропорт Симферополь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили об отмене рейсов в ряд аэропортов страны, в том числе в Симферополь. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

- Рейсы в аэропорты Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Воронежа отменены до 30 сентября 2022 года, - говорится в сообщении.

Пассажирам, купившим авиабилеты на этот период, рекомендуют оформить возврат полной стоимости или обменять их на другие направления, в частности воспользоваться аэропортами Минеральных Вод или Сочи.

Напомним, небо над Крымом закрыли в начале специальной военной операции на Украине, которую президент объявил 24 февраля. С тех пор запрет на полеты в Крым неоднократно продлевали. Нынешнее ограничение действует до 12 июня.

Из-за закрытого авиасообщения количество поездов в Крым постоянно увеличивают. Власти республики рассчитывают, что железнодорожным транспортом на отдых в Крым в этом году прибудут 2,3 миллиона человек, против 600 тысяч в прошлом году.

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