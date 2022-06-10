В Первомайском районе Крыма газифицировали одно село

В крымском селе Стахановка появился газ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Село Стахановка, что в Первомайском районе Крыма, газифицировали раньше срока.

- Работы выполнены на пять месяцев раньше срока. Надеюсь, такие темпы сохранятся и далее, - цитирует Крымская газета главу Республики Крым Сергея Аксенова.

По его словам, рабочие также восстановят просевший грунт и покрытие на участках, где прокладывались газовые сети. Кроме того, в этом году в населенном пункте будут отремонтированы водные сети для бесперебойного водоснабжения сельчан.

Ранее сообщалось, что газификация всех населенных пунктов в Крыму обойдется в 60 миллиардов рублей. Голубое топливо должно быть подведено к каждому дому на полуострове к 2030 году.

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