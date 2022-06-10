ВАД закончила ремонт дороги в Советском районе

Фото: Служба автодорог Крыма

Компания АО «ВАД» завершила ремонт автомобильной дороги Советский - Пруды – Зыбино. Работы выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Подрядная организация АО «ВАД» выполнила работы по ремонту участка автомобильной дороги протяженностью 6 км, - сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

Основание участка автодороги частично подлежало замене. Старый слой асфальта срезали, уложили выравнивающий, а, затем, оба слоя дорожной одежды. Также специалисты укрепили обочины и восстановили тротуары вдоль дороги. В финале на новое дорожное покрытие нанесли разметку.

Все работы выполнены досрочно, на данный момент идет ввод объекта в эксплуатацию. Но жители сел Пруды и Зыбино уже могут ощутить комфорт и безопасность езды по отремонтированному участку.

В текущем году в список объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» вошли 14 участков дорожной сети. В нормативное состояние планируется привести около 140 км дорог.