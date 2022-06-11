Погода на 11 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: пройдут летние дожди

В Симферополе синоптики обещают небольшой дождик. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 июня на Крымском полуострове, как и накануне возможны дожди и грозы.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 26...28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло до 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+26°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +18…+27°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +21…+25°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +19 …+25°, восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +19…+22°, северный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Джанкое +18…+27°, скорость восточного ветра 3-5 м/с.

Температура воды в Черном море +19…+21°.

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