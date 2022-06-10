В Симферополе 11 июня отключат электричество на 2 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

11 июня в Симферополе частично отключат свет на 2 улицах, так же не будет электричества на проспекте Вернадского. Причина «отключки» - капитальный ремонт электросетей, который никак нельзя отложить на будние дни.

Временный дискомфорт, вызванный невозможностью воспользоваться электроприборам, энергетики обещают вернуть горожанам улучшением качества электроснабжения.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Беспалова, 49, 49а, 59; Генерала Родионова, 3, 5, 5а, 6

- проспект Вернадского, 167, 169

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50