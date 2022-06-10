В Симферополе 11 июня отключат электричество на 2 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
11 июня в Симферополе частично отключат свет на 2 улицах, так же не будет электричества на проспекте Вернадского. Причина «отключки» - капитальный ремонт электросетей, который никак нельзя отложить на будние дни.
Временный дискомфорт, вызванный невозможностью воспользоваться электроприборам, энергетики обещают вернуть горожанам улучшением качества электроснабжения.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
- улицы Беспалова, 49, 49а, 59; Генерала Родионова, 3, 5, 5а, 6
- проспект Вернадского, 167, 169
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