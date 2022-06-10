В Mriya Resort & SPA пройдет закрытое мероприятие для собственников и руководителей отельного бизнеса

Фото: Mriya Resort & SPA

15 июня 2022 года на территории отеля Mriya Resort & SPA пройдет уникальное событие - «Тест-драйв программы MiniMBA». В программе мероприятия: нетворкинг сессия, мастер-классы от бизнес-тренеров «Академии Гостеприимства», бизнес-экскурсия по Mriya Resort & SPA «За кулисами сервиса», закрытая вечеринка для отельеров.

«Академия гостеприимства» собирает руководителей и собственников отельного бизнеса, чтобы вместе получить новые знания и опыт, а также обсудить стратегию привлечения туристов в Крым в сезоне 2022. На мероприятии будут присутствовать ведущие игроки индустрии гостеприимства Республики Крым. Участники форума получат возможность бесплатного прохождения части модуля программы «MiniMBA. Менеджмент в туризме», а также уникальный шанс попасть «за кулисы» сервиса ведущего мирового курорта, познакомиться с коллегами индустрии, полезные знания во время мастер-классов и знакомство с одними из лучших тренеров «Академии гостеприимства».

Mriya Resort & SPA, являясь одним из ключевых объектов сферы туризма в Крыму, в 2018 году запустил образовательный проект - «Академия гостеприимства». Данный проект способствует развитию сферы туризма, занимается обучением персонала в соответствии с международными стандартами сервиса.

25 июня состоится старт обучающей программы профессиональной переподготовки «MiniMBА. Менеджмент в сфере туризма», которая направлена на комплексную подготовку квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области менеджмента в эпоху перемен. Обучение длится 4 месяца и состоит из 6 модулей: общий менеджмент стратегический менеджмент, управление маркетингом, управление продажами, финансовый менеджмент, управление персоналом. Участники познакомятся с основами эффективного управления организацией, научатся принимать управленческие решения, разрабатывать бизнес-план и стратегию развития компании.

Фото: Mriya Resort & SPA

Зарегистрироваться на программу «MiniMBА. Менеджмент в сфере туризма» можно до 24 июня 2022 года. Стоимость и подробная информация на сайте.