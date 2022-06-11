В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса

Статистика ковида в Крыму. Фото: пресс-служба Минздрава РК

В пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым обнародовали данные по распространению коронавирусной инфекции на 9 июня 2022.

- Зарегистрировано 28 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 183 470 положительных на COVID-19, - сообщили в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки врачи госпитализировали 11 заболевших, а за все время пандемии стационарное лечение потребовалось 58 939 мужчинам и женщинам.

За сутки выздоровело 26 человек, а за всем время пандемии - 176 200. К сожалению, есть 1 летальный исход, общее количество умерших – 5299.

Напоминаем, что на Крымском полуострове несколько дней тому назад отменили масочный режим.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50