В Крым с 27 июня начнет курсировать поезд Москва – Керчь

На сегодняшний день на Крымский полуостров курсирует 17 пар поездов и 3 прицепные группы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Крымский полуостров можно будет приехать еще на одном поезде.
- С 27 июня назначается поезд № 195/196 сообщением Москва – Керчь. Продажа билетов открыта. Стоимость билетов фиксированная, - сообщили в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».
За поездку в плацкарте нужно будет отдать 4193 рублей, а в купе до 8500.
Тем кто едет на ЮБК, нужно будет еще оплатить билет на автобус: до Алушты - 1000 рублей, а до города счастья чуть дороже:
- Проезд по мультимодальному маршруту Москва-Керчь + автобус Керчь – Ялта. Билет на автобус 1100 руб.
В компании отметили, что в маршрутной сети поездов «Таврия» направление Москва – Керчь – стало восемнадцатым.
На сегодняшний день на полуостров Крым курсирует 17 пар поездов и 3 прицепные группы. Для организации перевозки по маршруту Москва – Керчь были взяты в аренду дополнительные вагоны. Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступило 42000 билетов.
Поезд Москва – Керчь будет курсировать через день с 27 июня по 11 сентября.
Отправление с Казанского вокзала Москвы, прибытие на станцию Керчь Южная Новый Парк.
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