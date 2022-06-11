В Крым с 27 июня начнет курсировать поезд Москва – Керчь

На сегодняшний день на Крымский полуостров курсирует 17 пар поездов и 3 прицепные группы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымский полуостров можно будет приехать еще на одном поезде.

- С 27 июня назначается поезд № 195/196 сообщением Москва – Керчь. Продажа билетов открыта. Стоимость билетов фиксированная, - сообщили в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

За поездку в плацкарте нужно будет отдать 4193 рублей, а в купе до 8500.

Тем кто едет на ЮБК, нужно будет еще оплатить билет на автобус: до Алушты - 1000 рублей, а до города счастья чуть дороже:

- Проезд по мультимодальному маршруту Москва-Керчь + автобус Керчь – Ялта. Билет на автобус 1100 руб.

В компании отметили, что в маршрутной сети поездов «Таврия» направление Москва – Керчь – стало восемнадцатым.

На сегодняшний день на полуостров Крым курсирует 17 пар поездов и 3 прицепные группы. Для организации перевозки по маршруту Москва – Керчь были взяты в аренду дополнительные вагоны. Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступило 42000 билетов.

Поезд Москва – Керчь будет курсировать через день с 27 июня по 11 сентября.

Отправление с Казанского вокзала Москвы, прибытие на станцию Керчь Южная Новый Парк.

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