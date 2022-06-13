Погода на 13 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

В Севастополе тепло до плюс 32 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 июня на Крымском полуострове относительно комфортный выходной день.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17...19°, днем 27...29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+29°, северо-восточный ветер 3-10 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +21…+29°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Керчи +23…+26°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +22 …+27°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.
В Черноморском +20…+25°, северный ветер 8-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Джанкое +21…+29°, скорость восточного ветра 6-8 м/с. Переменная облачность.
Температура воды в Черном море +19…+22°.
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