В Севастополе ограничат движение транспорта из-за мероприятий в честь Дня России

В Севастополе ограничат движение транспорта из-за мероприятий по случаю Дня России Фото: Михаил ПАТЛИС

В Севастополе в связи с празднованием Дня России 12 июня будет временно ограничено движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Так, до 23:00 перекрыто движение транспорта на площади Нахимова. Там запрещены остановка и стоянка автотранспорта.

12 июня с 13:00 до 15:00, а также с 17:00 до 23:00 и 14 июня с 16:00 до 23:00 ограничено движение на участке улицы Ленина - пл. Суворова – пр. Нахимова – пл. Лазарева за исключением общественного транспорта, экстренных служб и участников мероприятия.

С 15:00 до 17:00 для всего транспорта закрыт проезд на участке ул. Ленина от пл. Суворова – пр. Нахимова – пл. Лазарева.

В случае осложнений дорожной ситуации, власти города пообещали также временно ограничить движение транспорта по улице Ленина от площади Ушакова до площади Суворова, Троллейбусному спуску, ул. Портовая с 13:00 до 23:00 12 июня.

Из-за проведения велопробега 12 июня в Севастополе также ограничат движение с 10:30 на участке ул. Ленина от пл. Суворова – пр. Нахимова – пл. Лазарева и с 11:00 на участке: пл. Нахимова – пр. Нахимова – ул. Большая Морская – ул. Гоголя – пр. Генерала Острякова – ТЦ «Океан» – ул. Н. Музыки – ул. 4-я Бастионная – пл. Ушакова – ул. Ленина – пл. Нахимова.

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