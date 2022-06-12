Спорстмены состязались в античных видах спорта Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи наградили участников Малых Олимпийских игр. Их провели впервые в рамках фестиваля античного искусства «Боспорские агоны». Спортсмены демонстрировали силу и выносливость в таких античных видах спорта, как силовой экстрим, армреслинг, гиревой спорт, борьба.

Малые Олимпийские игры в Керчи могут стать традиционными Фото: Юлия МАРКИНА

Как отметила министр спорт Крыма Ольга Торубарова, Олимпийские игры в рамках фестиваля в Керчи должны стать традицией.

В рамках соревнований каждый мог сыграть партию в шахматы Фото: Юлия МАРКИНА

- В Керчи выступали самые лучшие, золотой состав всех наших спортсменов. И закрывая эту страницу, мы открываем начало новой эпохи, эпохи Малых и Больших Олимпийских игр, которые, я уверена, станут хорошим украшением фестиваля античного искусства «Боспорские агоны»,- сказала министр.

Участников Малых Олимпийских игр приветствовали танцевальные коллектива города Фото: Юлия МАРКИНА

В рамках Малых Олимпийских игр у подножия Митридатской лестницы был развернут шахматный городок, где все желающие могли сыграть в шахматы и шашки.

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