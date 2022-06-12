Спорстмены состязались в античных видах спорта
Фото: Юлия МАРКИНА
В Керчи наградили участников Малых Олимпийских игр. Их провели впервые в рамках фестиваля античного искусства «Боспорские агоны». Спортсмены демонстрировали силу и выносливость в таких античных видах спорта, как силовой экстрим, армреслинг, гиревой спорт, борьба.
Малые Олимпийские игры в Керчи могут стать традиционными
Фото: Юлия МАРКИНА
Как отметила министр спорт Крыма Ольга Торубарова, Олимпийские игры в рамках фестиваля в Керчи должны стать традицией.
В рамках соревнований каждый мог сыграть партию в шахматы
Фото: Юлия МАРКИНА
- В Керчи выступали самые лучшие, золотой состав всех наших спортсменов. И закрывая эту страницу, мы открываем начало новой эпохи, эпохи Малых и Больших Олимпийских игр, которые, я уверена, станут хорошим украшением фестиваля античного искусства «Боспорские агоны»,- сказала министр.
Участников Малых Олимпийских игр приветствовали танцевальные коллектива города
Фото: Юлия МАРКИНА
В рамках Малых Олимпийских игр у подножия Митридатской лестницы был развернут шахматный городок, где все желающие могли сыграть в шахматы и шашки.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50