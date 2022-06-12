В Крыму зарегистрировано 32 случая заболевания коронавирусом

В Крыму продолжают регистрировать новые случаи коронавируса. Архивное фото

Коронавирусная статистика продолжает пополняться новыми случаями заболевания Covid-19 в Крыму. Как сообщает Министерство здравоохранения республики, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 32 человек. 8 пациентов при этом госпитализированы.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, выздоровевших за весь период – 176 235, - отметили в Минздраве.

По-прежнему не обходится без летальных исходов. За сутки от коронавируса в Крыму скончались 2 человека. Всего с начала пандемии Covid-19 заболели 183 502.

В Минздраве отмечают, что реализуют «усиленные меры по недопущению распространения вируса».

Напомним, с 6 июня ношение масок перестало быть обязательным в Крыму. Решением властей, теперь эта мера носит рекомендательный характер.

При этом, как отметил временно исполняющий обязанности главы Минздрава республики Константин Скорупский, ситуация с Covid-19 в Крыму может ухудшится из-за турпотока.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50