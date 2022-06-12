В Крыму стартовали соревнования скалолазов

Фестиваль скалолазаания в Крыму проводится во второй раз.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Крыму стартовал фестиваль скалолазания «Скалы Крыма». Он проходит в селе Баштановка, Бахчисарайского района.
Участники соревнуются на трассах села Баштановка
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В соревнованиях участвуют порядка 200 человек из 19 регионов страны. Самыми отдаленными регионами, откуда приехали участники, являются Красноярский край и Ямал, рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Федерации скалолазания России Андрей Решетов.
- В соревнованиях в Крыму участвуют все лидеры сборной России по скалолазанию: участники Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Рубцов из Москвы и чемпионка Европы Виктория Мешкова из Свердловской области, а также призеры Чемпионатов и Кубков мира, Всемирных игр, - рассказал Решетов.
Спортсмены соревнуются в пяти категориях
Фото: Виталий ПАРУБОВ
На фестивале представлено 140 трасс различного уровня сложности. Все они расположены на скалах, а не на привычных закрытых скалодромах. Максимальная высота трасс Баштановки для профессионалов составляет 20 метров.
Общий призовой фонд фестиваля оставляет 700 тысяч рублей
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Общий призовой фонд турнира – 700 тысяч рублей. Продлятся соревнования до 13 июня.
Максимальная высота трассы для профессионалов - 20 метров.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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