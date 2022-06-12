Водолазы МЧС установили флаг России на дне Черного моря

Водолазы совершили огружение на глубину 10 метров. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В честь Дня России водолазы «Крым-Спаса» установили флаг России на дне Черного моря. Мероприятие прошло в Гравийной бухте, в районе мыса Меганом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Погружение приурочили ко Дню России. Фото: пресс-служба МЧС по РК

- Водолазы Судакского аварийно – спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3 человек совершили погружение на глубину около 10 метров и установили Государственный флаг Российской Федерации и Государственный флаг Республики Крым на дне. Свою акцию спасатели приурочили ко Дню России,- сообщили в МЧС.

Как отметил глава ведомства Сергей Садаклиев, таким образом спасатели выразили готовность работать в любом месте России – в горах, в небе или под водой.

Спасатели готовы работать и на суше, и на море, и под водой. Фото: пресс-служба МЧС по РК

12 июня торжества по случаю Дня России проходят по всему Крыму.

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