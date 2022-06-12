В Джанкойском районе мужчина кувалдой разбил 8 столбов, чтобы вытащить арматуру

Мужчина разбивал столбы ради арматуры. Архивное фото

В Джанкойском районе полиция задержала местного жителя, который промышлял кражей арматуры из бетонных столбов. Как стало известно «КП-Крым», мужчина совершил четыре кражи арматуры с территории бывшей фермы между селами Яркое и Находка.

- Каждый раз он разбивал кувалдой два железобетонных столба, из которых похищал 8 металлических арматур длиной 4 метра каждая, - сообщил источник «КП- Крым».

Стоимость одной такой арматуры правоохранители оценили почти в 3,5 тысячи рублей. Всего мужчина, по его словам, разбил ради арматуры 8 бетонных столбов.

При этом промышлял таким образом не он один. Сейчас полиция ищет тех, кто украл арматуру еще из 26 столбов в районе, на общую сумму почти 45 тысяч рублей.

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