Персиковые сады Кировского района заражены оспой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько персиковых садов Кировского района оказались заражены шаркой (оспой) слив. На зараженной территории установили карантинную зону.

- В ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Республики Крым в двух персиковых садах муниципального образования Журавское сельское поселение Кировского района обнаружен карантинный объект – шарка (оспа) слив, - сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты уже разработали программу по локализации очага зараженного объекта и ликвидации возбудителя.

С оспой сливы борются и владельцы хозяйств, и представители ведомств. В частном секторе деревья обрабатывают владельцы приусадебных участков и землепользователей.