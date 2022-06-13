На трассе «Таврида» столкнулись мопед и легковушка

Фото: Архив "КП"

На трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма произошло ДТП. Водитель легкового авто врезался в мопед с двумя подростками. ЧП случилось 12 июня в 23:15.

В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что водитель и пассажир мопеда травмированы.

22-летний водитель автомобиля Kia Rio ехал из Симферополя в Феодосию. Около села Крымская Роза он перестраивался в левый ряд и не уступил дорогу мопеду, столкнувшись с ним.

Пассажиру мопеда исполнилось 14 лет, а водителю - 16.

На водителя машины составили административный протокол по ст. 12.24, а в отношении водителя мопеда составили админпротоколы ст. 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) и ч. 1 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.