Центральные улицы Симферополя остались без воды до вечера 13 июня из-за аварии

Фото: telegram/администрация Симферополя

Центральные улицы Симферополя до вечера остались без воды из-за крупной аварии, которая произошла на пересечении улиц Севастопольская и Чехова.

Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», до 20:00 отключены от водоснабжения дома на улицах Крылова, Краснознаменная, Караимская, Севастопольская, Козлова, Чехова, Турецкая, Училищная, Братская, Инги, Малофонтанная, пер. Краснознаменный, Перевальная, Миронова, пер. Холмистый, С. Сергеева-Ценского, пр. Кирова, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, из-за аварии перекрыто движение по улице Чехова (участок от Севастопольской до проспекта Кирова).

- На месте уже работают коммунальные службы. Просим учитывать данный фактор при планировании своего движения, - сообщили в пресс-служба администрации Симферополя.

Движение будет ограничено до 14 июня.