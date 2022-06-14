Крым попал в топ-10 самых ягодных регионов России

Крымская клубники очень вкусная и ароматная.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Появился рейтинг самых ягодных регионы России, который эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru обнародовали, проведя опрос пользователей социальных сетей.
- Приблизительно половина опрошенных назвали ягоды Краснодарского края самыми вкусными, «серебро» у Крыма, «бронза» у Карелии, - отметили аналитики.
Топ-10 самых ягодных регионов России ( в процентах от принявших в опросе):
- Краснодарский край, 48
- Крым, 18
- Карелия, 15
- Башкирия, 6
- Московская область, 3
- Ленинградская область, 3
- Новосибирская область, 3
- Вологодская область, 1.5
- Новгородская область, 1.5
- Тверская область, 1.5
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50