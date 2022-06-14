Крым попал в топ-10 самых ягодных регионов России

Крымская клубники очень вкусная и ароматная. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Появился рейтинг самых ягодных регионы России, который эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru обнародовали, проведя опрос пользователей социальных сетей.

- Приблизительно половина опрошенных назвали ягоды Краснодарского края самыми вкусными, «серебро» у Крыма, «бронза» у Карелии, - отметили аналитики.

Топ-10 самых ягодных регионов России ( в процентах от принявших в опросе):

- Краснодарский край, 48

- Крым, 18

- Карелия, 15

- Башкирия, 6

- Московская область, 3

- Ленинградская область, 3

- Новосибирская область, 3

- Вологодская область, 1.5

- Новгородская область, 1.5

- Тверская область, 1.5

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