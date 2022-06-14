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Общество14 июня 2022 7:52

В аэропорту «Симферополь» впервые провели соревнования по дрессировке собак

Псы демонстрировали умение выполнять команды и охранять вещи хозяина
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Впервые крымские спортсмены провели соревнования по дрессировке собак на территории кинологического комплекса аэропорта «Симферополь». Об этом сообщили в пресс-службе воздушного порта.

Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь»

- Состязания проходили по разделам общего курса дрессировки и защитно-караульной службы. Собаки демонстрировали умения ходить рядом с проводником, выполнять команды на расстоянии, охранять вещи и хозяина, а также преодолевали препятствия – барьеры, высотой до 1,8 метра, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Организатором мероприятий стал входящий в Российскую Кинологическую Федерацию клуб «Ника». Кинологическое подразделение в крымской воздушной гавани появилось в 2004 году. На сегодняшний день в нем служит более десятка четвероногих, которые помогают правоохранителям в поиске взрывчатых веществ и боеприпасов.

Напомним, ранее кинологическую команду симферопольского аэропорта пополнила ретривер Руби. Щенка привезли в Крым из московского питомника. Чтобы поступить на службу, осенью этого года Руби должна будет сдать перечень необходимых экзаменов.

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