Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика14 июня 2022 9:03

Крым получит 20 млн рублей на организацию горячего питания для школьников

Обеспечение детей горячими обедами должно быть организовано во всех школах до 1 сентября 2023 года
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Федеральне власти выделят 20 миллионов рублей на горячее питание для крымских школьников

Федеральне власти выделят 20 миллионов рублей на горячее питание для крымских школьников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральные власти выделят Крыму 20 миллионов рублей на горячее питание для младшеклассников. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

- Согласно распоряжению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина в 2022 году Республика Крым получит субсидию в размере более 20 миллионов рублей на организацию горячего питания для учащихся младших классов, - сообщил Аксенов.

По его словам, обеспечение детей бесплатным горячим питанием должно быть организовано во всех школах до 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что федеральные власти выделят Крыму 59 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50