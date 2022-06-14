Крым получит 20 млн рублей на организацию горячего питания для школьников

Федеральне власти выделят 20 миллионов рублей на горячее питание для крымских школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральные власти выделят Крыму 20 миллионов рублей на горячее питание для младшеклассников. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

- Согласно распоряжению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина в 2022 году Республика Крым получит субсидию в размере более 20 миллионов рублей на организацию горячего питания для учащихся младших классов, - сообщил Аксенов.

По его словам, обеспечение детей бесплатным горячим питанием должно быть организовано во всех школах до 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что федеральные власти выделят Крыму 59 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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