Поискам унесенных на матрасе детей в Крыму может помешать шторм

По факту гидели детей возбуждено уголовное дело. Фото: Следком по РК

В Крыму продолжаются поиски детей, унесенных на надувном матрасе в открытое море. Трагедия, напомним, произошла на пляже в одном из сел Сакского района. По информации МЧС, к этому времени спасатели обследовали уже более 10 километров побережья. Однако помешать поискам может погода.

- Уже прошли 12 километров береговой черты и 185 тысяч квадратных метров под водой. С начала поисков совершено 35 водолазных спусков. Но у нас получено штормовое предупреждение. Здесь очень многое будет зависеть от погодных условий, - сообщили «КП-Крым» в МЧС по республике Крым.

По данным следствия, днем 12 июня 4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку на надувном матрасе унесло в открытое море. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту их гибели. Однако тела детей до сих пор не найдены, они числятся пропавшими без вести.

На 14 и 15 июня в МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение. В эти дни ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

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