В Крыму и Севастополе 14 июня выявлено 48 случаев COVID-19

Фото: sev.gov.ru

На территории Республики Крым по состоянию на 14 июня выявлено 26 случаев новой коронавирусной инфекции, 183 555 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 961 человек, - говорится в сообщении.

Также за минувшие 24 часа в республике от коронавируса выздоровел 31 пациент, 176 288 - с начала пандемии.

Данные Минздрава

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе федерального значения выявили 22 новых случая заболевания COVID-19, 84 838 - с начала пандемии.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 20 человек. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находится 165 пациентов, из них 77 – с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие 24 часа в городе от коронавируса умер 1 человек в возрасте 75 лет.

Ранее сообщалось, что ревакцинацию от коронавируса в Крыму будут проводить первым компонентом «Спутника V». В минздраве заявили о переизбытке препарата.

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