В Белогорский район Крыма направили 15 новых автобусов

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Из Симферополя в Белогорский район было направлено 15 новых автобусов, сообщили в ГУП РК «Крымтроллейбус».

- В рамках программы по обновлению подвижного состава общественного транспорта в Республике Крым, под эгидой Главы Республики Крым Сергея Аксенова и личным руководством помощника Главы Республики Крым Станислава Грецкого сегодня состоялась передача 15-ти новых отечественных автобусов из парка Крымтроллейбуса в Белогорский район, - говорится в сообщении.

Внутри транспорта есть кондиционеры, системы обогрева, автоматизированная система оплаты проезда и камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Симферополе продлили маршрут № 4 «Неаполь Скифский - Льдозаводское». Теперь транспорт будет доезжать до остановки «Маршала Жукова (верхнее плато)».

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