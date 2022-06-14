В Феодосии уроженец Нижнего Тагила до смерти избил бывшего отчима

Суд приговорил россиянина к 6 годам и 6 месяцам колонии за убийство по неосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Феодосии приговорил 36-летнего уроженца Нижнего Тагила Свердловской области к 6 годам и 6 месяцам колонии за убийство бывшего отчима по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В ночь на 28 января 2021 года подсудимый проводил время в компании бывшего супруга своей матери. В ходе распития спиртного мужчины поссорились, тагильчанин набросился на оппонента с кулаками и нанес ему не менее 17 ударов. Пострадавший получил множественные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую, отчего скончался через несколько дней. Под раздачу также попала новая супруга отчима, которая в момент инцидента находилась в квартире. Ей злоумышленник нанес не менее девяти ударов кулаками.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строго режима, - говорится в сообщении.

Кроме того, суд обязал мужчину выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что крымчанин случайно убил должника, пытаясь вернуть деньги. Злоумышленник заманил жертву в гараж под предлогом ремонта автомобиля, где избил, облил бензином и поджег. Мужчина скончался в страшных мучениях от сильных ожогов.

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