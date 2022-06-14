Контейнерные площадки в Феодосии благоустроят за 1,7 миллиона рублей

Территории, на которых расположены контейнеры, приведут в порядок до 1 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Территории контейнерных площадок в Феодосии благоустроят за 1,7 миллиона рублей до 1 сентября 2022 года. Об этом говорится в распоряжении главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале регионального правительства, пишет КИА.

- Определить индивидуального предпринимателя Пешкова Александра Алексеевича единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Работы по благоустройству территорий контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в городском округе Феодосия, - говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что федеральные власти направят Крыму 20 миллионов рублей на организацию горячего питания для школьников. Обеспечение детей горячими обедами должно быть организовано во всех школах до 1 сентября 2023 года.

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