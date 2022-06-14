Спасатели шесть часов эвакуировали заблудившихся на Аю-Даге парня и девушку

Фото: mchs.rk.gov.ru

Спасатели 12 июня шесть часов эвакуировали парня и девушку, которые застряли на Аю-Даге, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Молодые люди отправились на прогулку по массиву горы, отклонились от тропы и оказались на труднопроходимом, горном, осыпном склоне. Уже к вечеру стало понятно, что без помощи спасателей не обойтись.

- Связавшись по телефону, спасатели выяснили координаты местонахождения туристов. По прибытии в п. Партенит, спасатели выдвинулись в пешем порядке к предполагаемому месту нахождения туристов и спустя час, около полуночи установили с ними голосовой и визуальный контакт. Заблудившие были обнаружены в районе бухты «Малая», - говорится в сообщении.

Парень и девушка находились на отвесном выступе в труднопроходимом, осыпном кулуаре (ложбине в склоне горы среди скал). Эвакуировать их пришлось при помощи альпинистского снаряжения. Молодые люди не пострадали и в медпомощи не нуждались.

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