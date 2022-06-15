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Общество14 июня 2022 22:16

Погода на 15 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 15 июня 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температура воды в Черном море +20…+22°.

Температура воды в Черном море +20…+22°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, возможен град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, днем 23...25°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+26°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Малооблачно, дождь, гроза.

В Евпатории +18…+25°, северо-западный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +21…+23°, северный ветер 2-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +20 …+24°, северный ветер 2-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Черноморском +19…+21°, северо-западный ветер 7-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +18…+25°, скорость северо-западного ветра 6-8 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

Температура воды в Черном море +20…+22°.

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