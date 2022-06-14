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Общество14 июня 2022 13:32

В Симферополе 15 июня откроется выставка старинных фотографий

Самый старый экспонат – это эпидиаскоп, предназначенный для проекции изображений
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: mkult.rk.gov.ru

Фото: mkult.rk.gov.ru

В Центральном музее Тавриды Симферополя 15 июня откроется выставка «Эпоха черно-белой фотографии», сообщили в пресс-службе Минкульта Республики Крым.

Посетители смогут увидеть коллекцию фотоаппаратов различных марок и дат выпуска, а также старинные фотографии.

- Самый старый экспонат – это эпидиаскоп, предназначенный для проекции изображений (аппарат, выпускаемый в России в XIX веке и известный в Европе как «Волшебный фонарь» еще в семнадцатом столетии), - говорится в сообщении.

На представленных в экспозиции фотографиях, среди которых есть как любительские, так и профессиональные работы, запечатлена жизнь крымчан в различные периоды XIX века.

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