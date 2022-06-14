В Симферополе 17 июня откроется выставка, посвященная творчеству Богоявленских

Фото: simhm.ru

В Симферопольском художественном музее 17 июня состоится открытие выставки «Богоявленские. Служение искусству», посвящена жизни и творчеству художников Михаила Петровича и Александры Ивановны Богоявленских. Их судьба была тесно связана с Крымом.

- Выставка «Богоявленские. Служение искусству» была открыта в Судаке к 135-летию со дня рождения М.П. Богоявленского. В Симферополе экспозиция представляется впервые, - сообщили в пресс-службе Симферопольского художественного музея.

На выставке будут представлены письма, открытки, рукописи стихов и воспоминаний, фотографии, книги с экслибрисами из семейного архива Богоявленских.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 15 июня откроется выставка старинных фотографий. Самый старый экспонат – это эпидиаскоп, предназначенный для проекции изображений.

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