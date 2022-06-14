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Общество14 июня 2022 14:28

В Крыму появится больше 1,5 новых рабочих мест

На ПМЭФ планируют подписание инвестиционных соглашений на сумму более 60 миллиардов рублей
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Сергей Аксенов / Телеграм

Фото: Сергей Аксенов / Телеграм

Крымская делегация в рамках Петербургского международного экономического форума планирует подписать инвестиционные соглашения на сумму более 60 миллиардов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Благодаря реализации новых проектов на полуострове появится около полутора тысяч новых рабочих мест.

- На ПМЭФ Крым традиционно представляет перспективные инвестиционные проекты. Не станет исключением и нынешний форум. Основной акцент делается на проекты в сельском хозяйстве, сферах туризма, рекреации, строительства. Не случайно выбраны регионы в западной и восточной части Крымского полуострова, не обойден вниманием север Крыма, - отметил Аксенов.

Он также отметил, что данные направления очень перспективны для вложения инвестиций. В конце форума количество соглашений может увеличиться.