В Крыму появится больше 1,5 новых рабочих мест

Фото: Сергей Аксенов / Телеграм

Крымская делегация в рамках Петербургского международного экономического форума планирует подписать инвестиционные соглашения на сумму более 60 миллиардов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Благодаря реализации новых проектов на полуострове появится около полутора тысяч новых рабочих мест.

- На ПМЭФ Крым традиционно представляет перспективные инвестиционные проекты. Не станет исключением и нынешний форум. Основной акцент делается на проекты в сельском хозяйстве, сферах туризма, рекреации, строительства. Не случайно выбраны регионы в западной и восточной части Крымского полуострова, не обойден вниманием север Крыма, - отметил Аксенов.

Он также отметил, что данные направления очень перспективны для вложения инвестиций. В конце форума количество соглашений может увеличиться.