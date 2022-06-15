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Происшествия15 июня 2022 5:09

В Крыму пропала 75-летняя жительница Евпатории

Людмила Лымарь (Литвиненко) бесследно исчезла 4 июня 2022
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Людмила Лымарь (Литвиненко). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Людмила Лымарь (Литвиненко). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на пенсионерку из Евпатории.

- Пропала Лымарь (Литвиненко) Людмила Афанасьевна, 75 лет (1946 года рождения), город Евпатория.

Пожилая женщина больше недели тому назад - 4 июня ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: 160 сантиметров рост, худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.

Если вы видели эту женщину – сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50