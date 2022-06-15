Два микрорайона Симферополя до вечера 15 июня остались без воды

Краны будут сухими по указанным адресам до вечера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя 15 июня осталась без воды в связи с дорожными работами в микрорайонах Каменка и Хошкельды. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

До 20.00 (ориентировочно) будет ограничиваться водоснабжение в обоих микрорайонах. Краны будут сухими на улицах Сулейманова, А.Моллаева, У. Ипчи, Койдешлер, Достлук, улица Арекет, А.Керимова, Б. Османова, М.Мамута, Б. Умерова, З. Мустафаева, А. Аметовой, Н. Велиевой, И. Булатова, А. Гафарова, Э. Улановой, Акташ, Бирлик, Миллет и так далее.

Напомним, 15 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. В Симферополе ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем температура воздуха поднимется до 23-25 градусов.

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