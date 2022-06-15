Белорусские двери завоевывают российский рынок

Фото: belwooddoors.ru

Непростая геополитическая ситуация и давление санкций ожидаемо наложили свой отпечаток на большинство сфер производства и потребления. Сегмент дверей, как входных, так и межкомнатных, не стал исключением.

Однако в отличие от других ниш, рынок дверей справляется с кризисом относительно неплохо. И этому есть два простых объяснения. Первое – частичная независимость производства от импорта в некоторых категория дверной продукции. Второе – наличие на российском рынке поставок из соседней Беларуси.

Как в Европе и даже лучше

Стоит отдать должное белорусским производителям дверей. Это современная продукция, отвечающая европейским стандартам индустрии – не простые модели из дерева, а двери с усиленным покрытием, в том числе, из экологического шпона, эмали, полипропилена.

То же самое с наполнением – наряду с традиционным сотовым заполнением из Беларуси везут модели с наполнением Smart Core, которое отличается улучшенными звукоизоляционными и теплоизоляционными качествами.

Что касается фурнитуры, то белорусские производители активно используют продукцию проверенных временем брендов, включая ручки и замки из Италии, Польши или Германии.

Большой выбор декора

Еще одно конкурентное преимущество белорусских дверей, которая активно занимают свободные ниши на российском интерьерном рынке, заключается в большом выборе трендовых дизайнерских решений.

Наряду с однотонной классикой, производители из соседней страны предлагают более современные варианты – двери со стеклами и зеркалами, модели с молдингами и сложным дизайном.

Кроме стандартных конструкций фабрики предлагают двери-невидимки, раздвижные и двери-купе, а также множество нестандартных решений.

Отметим, что выбирать белорусские межкомнатные двери лучше всего у прямых партнеров фабрик в нашей стране, которые располагают широким ассортиментом продукции и работают с минимальной наценкой.

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