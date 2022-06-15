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Происшествия15 июня 2022 9:53

Керчанину грозит пять лет колонии за поджог магазина, в котором он раньше работал

Таким образом мужчина решил поквитаться с бывшими коллегами
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Керчи завершено расследование уголовного дела против 37-летнего местного жителя, который из мести поджег крупный магазин, сотрудником которого ранее являлся.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, у мужчины возник конфликт с коллегам, ввиду чего он решил отомстить: пришел в зону разгрузки товара, бросил зажженную бумагу в то место, где были складированы картонные коробки и деревянные паллеты, после чего убежал. Уточняется, в момент совершения преступления крымчан был пьян.

- В результате преступных действий злоумышленника предприятию нанесен ущерб в сумме более 495 тыс. рублей. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД уточнили, что теперь поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее подобным образом с неприятелем решил расквитаться еще один керчанин: поджег машину недруга из-за личной неприязни, после чего поспешил скрыться с мета преступления.

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