Подразделение ПСБ в Симферополе возглавила Светлана Сидорова

Региональным директором ПСБ в Симферополе назначена Светлана Сидорова.

На позиции руководителя она будет отвечать за наращивание присутствия банка в Республике Крым и развитие всех направлений его бизнеса – построение долгосрочных партнерских отношений с крупным, средним и малым предпринимательством, предоставление банковских услуг населению, укрепление взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

- Практический опыт и глубокая финансовая экспертиза ПСБ позволили в сжатые сроки обеспечить качественное предоставление широкого спектра банковских услуг и бизнесу, и жителям Крыма. Наша стратегическая задача – укрепить позиции ПСБ в республике в качестве лидера банковского сектора и сделать так, чтобы первые результативные шаги стали локомотивом дальнейшего устойчивого роста банка в регионе, послужили процветанию республики и благополучию крымчан. Уверен, богатый профессиональный опыт поможет Светлане и ее команде достичь поставленной цели, – прокомментировал назначение вице-президент ПСБ Дмитрий Макеев.

Светлана Сидорова родилась в Адыгее, окончила Кубанский государственный технологический университет по специальности «экономика» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция». Имеет более чем 30-летний опыт работы в банковской сфере, на протяжении которых прошла профессиональный путь от контролера до директора филиала. Порядка 20 лет занимала руководящие позиции, последние 7 лет возглавляя розничный бизнес банка ВТБ на территории Краснодарского края.