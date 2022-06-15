Водолазы обследовали 400 тысяч квадратных метров акватории Черного моря в поисках утонувших под Саками детей

Водолаз продолжают осследоать дно Черного моря в поисках детей. Фото: скринш из видео ГУ МЧС по РК

В Крыму продолжаются поиски детей, утонувших во время купания на пляже поселка Мирное Сакского района. Напомним, матрас с четырехлетним мальчиком и пятилетней девочкой порывами ветра отнесло далеко от берега. Там он перевернулся, и дети ушли под воду.

За три дня поисков спасатели прочесали уже 18 километров прибрежной территории. Счет обследованной акватории Черного моря ведется на сотни тысяч кадратных метров, сообщили «КП-Крым» в ГУ МЧС по Республике Крым. Свою помощь спасателям предлагают и местные жители.

- Сегодня в 8 утра поиски продолжились. На сегодняшний день обследовано 18 километров пляжной зоны и 405 тысяч квадратных метров под водой. Работа продолжается, погода позволяет вести поиски, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Накануне в связи с надвигающимися ливнями и сильным ветром МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение. Спасатели не исключали, что шторм может помешать поисковой операции.

Чрезвычайное происшествие произошло днем 12 июня. Две семьи правоохранителей из Севастополя отдыхали на косе в районе поселка Мирное, как вдруг сильный ветер стал уносить надувной матрас с малышами в открытое море.

По факту гибели детей из-за недосмотра родителей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тела малышей до сих пор не найдены.

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