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Происшествия15 июня 2022 11:59

В дымоходной трубе школьной котельной в Крыму обнаружили человеческий скелет

Как мужчина попал в трубу, неизвестно
Авторы (2):
Елена КОСТРЫКИНА
Иван РУНЕВ
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В сакской школе-гимназии обнаружили человеческий скелет. Труп нашли в бывшем помещении котельной, которое сейчас используется как подсобное помещение.

Как сообщил собственный источник КП-Крым, скелетированный труп, одетый в зимнюю куртку, находился прямо в дымоходной трубе. У него в кармане нашли мобильный телефон с зарядным устройством.

Позже была установлена личность умершего - это мужчина 1996 года рождения. Он нигде не работал и раньше был судим за кражу.

Сейчас устанавливается, как и при каких обстоятельствах мужчина попал в дымоходную трубу.