В дымоходной трубе школьной котельной в Крыму обнаружили человеческий скелет

Фото: Архив "КП"
В сакской школе-гимназии обнаружили человеческий скелет. Труп нашли в бывшем помещении котельной, которое сейчас используется как подсобное помещение.
Как сообщил собственный источник КП-Крым, скелетированный труп, одетый в зимнюю куртку, находился прямо в дымоходной трубе. У него в кармане нашли мобильный телефон с зарядным устройством.
Позже была установлена личность умершего - это мужчина 1996 года рождения. Он нигде не работал и раньше был судим за кражу.
Сейчас устанавливается, как и при каких обстоятельствах мужчина попал в дымоходную трубу.