В дымоходной трубе школьной котельной в Крыму обнаружили человеческий скелет

Фото: Архив "КП"

В сакской школе-гимназии обнаружили человеческий скелет. Труп нашли в бывшем помещении котельной, которое сейчас используется как подсобное помещение.

Как сообщил собственный источник КП-Крым, скелетированный труп, одетый в зимнюю куртку, находился прямо в дымоходной трубе. У него в кармане нашли мобильный телефон с зарядным устройством.

Позже была установлена личность умершего - это мужчина 1996 года рождения. Он нигде не работал и раньше был судим за кражу.

Сейчас устанавливается, как и при каких обстоятельствах мужчина попал в дымоходную трубу.